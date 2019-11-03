Саранск, , 16:09 — REGNUM В Саранске 4 ноября состоится праздничное шествие на Площади Дружбы народов, которое начнется в 11:00 мск. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии.

Также запланировано возложение цветов к монументу «Навеки с Россией».

Затем на открытой эстраде у Центрального входа в Парк культуры и отдыха имени Пушкина начнется праздничная концертная программа «Мы едины!». В ней примут участие лучшие творческие коллективы республики.

По информации администрации Саранска, на ряде улиц будет ограничено движение автомобилей. В частности, с 20:00 3 ноября до 14:00 4 ноября будет закрыта для движения и парковки территория, прилегающая к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» со стороны улиц Красная и Московская. С 10:00 до 11:30 4 ноября будет закрыт проезд по ул. Московской от ул. Республиканской до ул. Рабочей, а также по ул. Рабочей — от ул. Коммунистической до ул. Московской.

Около Парка имени Пушкина с 10:00 до 14:00 будет ограничена стоянка транспортный средств.