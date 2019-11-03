Москва, , 15:57 — REGNUM Российский гражданин Денис Лисов, который вывез трех своих дочерей из Швеции, благополучно вернулся в Российскую Федерацию через Польшу. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает телеканал RT.

Лисов заявил, что он волнуется после перенесенных потрясений, но все равно очень рад вернуться в Россию.

«Хотел сказать большое спасибо всем, кто принимал участие, помогал, поддерживал нас в такой трудный момент для нашей семьи», — сказал он журналистам.

Также он поблагодарил адвокатов, которые ему помогали, и власти Польши, которые не выдали его в Швецию, где Лисову грозил тюремный срок.

История эта тянется уже несколько нет. Семья Лисовых — муж, жена и дочь уехали в Швецию из родного Хабаровска за лучшей жизнью. Но жизнь в Швеции была не такой простой, как показалось вначале. Уже в Швеции у них родились ещё две девочки.

Денису приходилось много работать и с семьей он бывал только на выходных. В этом время его супруга медленно сходила с ума — она погружалась в депрессии и становилась агрессивной к окружающим. В итоге в сентябре 2017 года супругу Лисова насильственно госпитализировали с подозрением на шизофрению, а три дочери были изъяты социальной службой.

С правовым статусом у Лисовых тоже не все было в порядке и вид на жительство они так и не получили. В итоге шведская ювенальная юстиция отдала троих детей на воспитание в приемную семью.

Этой семьей оказались беженцы из Ливана — поженившиеся двоюродные брат и сестра, которые осели в Швеции уже давно и прошли обучение на замещающую семью. Они не были яростными приверженцами ислама, однако дети все равно чувствовали себя в замещающей семье крайне негативно.

Лисов боролся за свою семью. Ему пришлось развестись с супругой, так как с ее диагнозом ей по шведским закона уже бы никогда не вернули детей. Он пытался получить вид на жительство, обзавестись жильем и официальной работой. Однако в социальных службах ему намекнули, что вопрос о возвращении ему детей будет решаться, скорее всего, уже после их совершеннолетия.

В какой-то момент Лисов понял, что детей ему не вернуть и решился на побег. Он забрал детей у опекунов, сел с ними на паром и добрался до Польши. В Варшаве он готовился сесть на самолет, но там их задержали — дети уже были объявлены в розыск.

Лисову повезло, что он попал в Польшу — страну наиболее консервативную по меркам Евросоюза в плане семейной политики. В Швеции против Лисова возбудили уголовное дело и выдали ордер на его арест. Ему грозят до четырех лет тюрьмы.

Однако власти Польши после некоторых колебаний все же выпустили Лисова обратно в Россию. Лисов официально не был лишен родительский прав и это тоже сыграло роль.