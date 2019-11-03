Москва, , 15:25 — REGNUM Следственный комитет отчитался об определенном прогрессе в расследовании убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Соответствующее заявление сделала сегодня, 3 ноября, официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, уже за первые несколько часов расследования следствие серьезно продвинулось в работе по раскрытию резонансного преступления. Так, были намечены приоритетные версии произошедшего и отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления.

Также Петренко отметила, что по поручения председателя СК Александра Бастрыкина расследование этого уголовного дела было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. Убийство было совершено на улице Академика Анохина. Убийца скрылся.