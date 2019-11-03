Великий Новгород, , 15:11 — REGNUM Гериатрический центр, который создаётся в Новгородском госпитале ветеранов войн, будет «одним из самых продвинутых гериатрических центров на Северо-Западе, и он будет заметен в масштабах всей страны». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин после посещения центра вместе с председателем совета директоров группы «Акрон» Александром Поповым.

центр на 100% создаётся на средства ПАО «Акрон» — одного из крупнейших производителей минеральных удобрений, основные производственные мощности которого сосредоточены в Великом Новгороде.

Общий объём инвестиций в создание центра оценивается в сумму около 130 млн рублей. На эти средства в госпитале будет установлено диагностическое и лечебно-восстановительное оборудование (в том числе ультразвуковой костный денситометр и стабилоплатформа), которое позволит организовать комплексную реабилитацию до 19 тыс. пожилых людей ежегодно.

Территорию вокруг госпиталя благоустроят для занятий лечебной физкультурой. Строительно-монтажные работы предполагается начать в феврале 2020 года и завершить к ноябрю 2020 года.

В пресс-центре правительства Новгородской области отметили, чтос благотворительной инициативой создания системы гериатрической реабилитации в регионе выступил председатель координационного совета ПАО «Акрон», Почётный гражданин Великого Новгорода Вячеслав Кантор, губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал его идею.

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«В гериатрической помощи сегодня нуждается каждый третий житель области старше трудоспособного возраста», — также отметили в пресс-центре регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область — демографически сложный и «стареющий» регион. По данным Новгородстата, в области ожидается существенное увеличение числа жителей в возрасте 65 лет и старше к 2031 году — до 22,2% к общей численности населения. В Новгородской области готовят специалистов по профилю «гериатрия», а начальник клинического госпиталя ветеранов войн Эдуард Григорьев является главным гериатром региона.

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