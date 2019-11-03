Киев, , 14:59 — REGNUM Для того, чтоб решить проблему оттока врачей заграницу, Украине необходимо заложить в бюджет расходы на медицину «хотя бы» до 5% ВВП. Об этом заявил директор Института сердца Борис Тодуров в эфире передачи «Личная территория» на канале NewsOne.

Тодуров отметил, что в Европе расходы на медицину закладывают в бюджете на уровне от 7 до 13% ВВП. На Украине же, как отметил эксперт, эта цифра составляет на сегодняшний день 2,8%. Тодуров отметил, что этих средств недостаточно. А в бюджет нужно заложить на медицину хотя бы 5% ВВП. Лишь при такой цифре можно говорить о повышении заработных плат медицинским работникам и предотвращении оттока кадров заграницу.

ИА REGNUM напоминает, ранее советник министра здравоохранения сообщала, что уровень финансирования Украиной медицины является «позорным».

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