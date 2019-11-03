Киев, , 12:57 — REGNUM В прошлом российский журналист Евгений Киселев заявил, что его украинский коллега Аркадий Бабченко покинул территорию Украины. Об этом Киесевел сообщил в своей новой авторской программе, которую он публикует на видеохостинге YouTube. Познее Киселев подтвердил эту информацию на своей странице в социальной сети Facebook.

Киселев не сообщил подробностей, но лишь отметил, что Бабченко уехал с Украины то ли в Эстонию, то ли в Финляндию.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Бабченко покинул Украину 5 мая после того, как Петр Порошенко проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому.

По данным других СМИ Бабченко находится в Норвегии и хочет просить там политического убежища, если новые власти Украины начнут его преследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2019 года украинские СМИ сообщили об убийстве Бабченко, которое якобы было совершено на пороге его квартиры в Киеве.

Однако уже вскоре стало известно, что информация о гибели Бабченко была инсценировкой. Такие действия украинских властей были осуждены мировым сообществом.