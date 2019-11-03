Москва, , 12:15 — REGNUM Имя архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима впервые не упомянул патриарх Московский и всея Руси Кирилл за Божественной литургией в числе предстоятелей поместных православных церквей. Литургия прошла 3 ноября в московском Храме Христа Спасителя.

Непоминовение на Божественной литургии патриархом означает прекращение евхаристического общения с архиепископом Иеронимом. При этом, как поясняется в постановлении Священного Синода РПЦ, не прекратится молитвенное общение с теми представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые не признают раскол украинской церкви.

Напомним, в конце октября текущего года на сайте так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) было опубликовано письмо с поздравлением от архиепископа ЭРЦ Иеронима главе ПЦУ Епифанию (Думенко) по поводу создания ПЦУ. Таким образом архиепископ Иероним открыто заявил о своём признании ПЦУ.

В связи с этим в РПЦ выразили сожаление, а также надежду на то, что остальные поместные православные церкви не будут следовать этому примеру.

Ранее ИА REGNUM сообщало о готовности РПЦ прекратить евхаристическое общение с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом в случае признания им украинского раскола .

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