Мукачево, Украина, 3 ноября 2019, 12:09 — REGNUM Эпидемиологи Словацкой республики проверяют уровень вакцинации населения на приграничных с Украиной территориях. Об этом 2 ноября сообщает украинское издание Мукачево.net.
В украинском СМИ также отметили, что по сообщению представителя отдела коммуникаций Управления общественного здоровья Словацкой Республики, официальные представители Минздрава Украины еще не связались со словацкой стороной.
Также в СМИ отметили, что принимаются меры для предотвращения передачи заболевания дифтерией с приграничных со Словакией территорий Украины.
ИА REGNUM напоминает, ранее в Ужгороде среди студентов местного ВУЗа была зафиксирована вспышка заболевания дифтерией.