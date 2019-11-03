Мюнхен, Германия, , 10:07 — REGNUM С 2009 года модный дом Escada принадлежал семье Миттал, но недавно американская компания Regent приобрела её. Об этом сообщает Buro24/7.

Сумма, которая была получена от продажи не разглашается, однако в планах новых владельцев улучшить продажи компании. Айэрис Эппл-Риги, как и до сделки, остается главой бренда.

Мегха Миттал, председатель совета правления Escada, отмечал, что в лице компании Regnet они нашли подходящего владельца, который откроет следующую главу в истории марки.