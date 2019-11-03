Москва, , 09:44 — REGNUM Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин будет лично контролировать расследование уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве неизвестный застрелил начальника Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полицииИбрагима Эльджаркиева, а также его брата.

По всей видимости это было заказное убийство. Возбуждено уголовное дело, исполнитель пока не найден.

По словам Петренко, председатель СК Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь с расследовании данного уголовного дела.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — подчеркнула Петренко.