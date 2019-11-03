Амстердам, , 09:30 — REGNUM Голландская газета Algemeen Dagblad пишет, что учителя сотнями уезжают из четырёх главных городов страны: Амстердам, Роттердам, Гаага и Утрехт — т.н. города G4 ‑ и из города Алмере. При этом новых учителей далеко не хватает, чтобы заменить всех уезжающих.

Власти в городах G4 и в Алмере давно жалуются на нехватку учителей. Последние данные показывают обоснованность этих жалоб. Если в 2013—2014 гг. число учителей, покинувших G4, составляло 128 человек, то в 2018 г. их оказалось уже 818. При этом если в 2013—2014 гг. число новых учителей ещё превосходило число уехавших, то в прошлом году новых учителей было всего 448 человек.

Исследователи указывают на то, что бегство учителей из городов, которые и так испытывают нехватку преподавательского персонала, хоть и вызывает сожаление, но вполне объясним. Именно нехватка увеличивает нагрузку на учительский состав и т.о. мотивирует на переход в другие, менее загруженные школы. Однако исследователи сомневаются, что школам удастся возместить растущую нехватку персонала. Уже сейчас школам приходится заменять учителей неквалифицированными работниками (например стажёрами) или отпускать детей домой.

По мнению исследователей, решить проблему нехватки кадров в системе образования можно только увеличением числа студентов в педагогических вузах и реорганизацией системы образования.