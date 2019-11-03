Киев, 3 ноября 2019, 09:21 — REGNUM Обращение пациентов к врачу с помощью телемедицины назвала следующим шагом министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, отметив, что уже есть врачи, которые практикуют консультации на расстоянии. Об этом 2 ноября Скалецкая сообщила в интервью изданию BBC News Украина.
Журналисты издания напомнили министру здравоохранения, что в отчете о 50 днях работы правительства говорилось о формировании сети телемедицины. Поэтому министру был задан вопрос о том, где это практикуется уже. На что Скалецкая ответила, что «более всего усилий приложили» в этом направлении в Одесской области. Но в данный момент, как отметила Скалецкая, это практикуется в «отдаленных амбулаториях», где так называемому семейному врачу необходима помощь и совет коллег.
ИА REGNUM напоминает, ранее советник министра здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что те средства, что Украина выделяет на финансирование медицины являются крайне низкими и «позорными» и с такими средствами ни о каких реформах речи быть не может.