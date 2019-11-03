Киев, , 09:21 — REGNUM Обращение пациентов к врачу с помощью телемедицины назвала следующим шагом министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, отметив, что уже есть врачи, которые практикуют консультации на расстоянии. Об этом 2 ноября Скалецкая сообщила в интервью изданию BBC News Украина.

Журналисты издания напомнили министру здравоохранения, что в отчете о 50 днях работы правительства говорилось о формировании сети телемедицины. Поэтому министру был задан вопрос о том, где это практикуется уже. На что Скалецкая ответила, что «более всего усилий приложили» в этом направлении в Одесской области. Но в данный момент, как отметила Скалецкая, это практикуется в «отдаленных амбулаториях», где так называемому семейному врачу необходима помощь и совет коллег.

«Обращение людей к врачам с помощью телемедицины — это уже следующий шаг. Хотя, де-факто, есть врачи, которые уже консультируют на расстоянии. Но такие истории нельзя назвать телемедициной. Мы должны думать, как это развить и поставить на прозрачную схему. Сегодня телемедицина — это скорее вопрос окончания уже начатых программ, закупки и настройки техники. Чтобы то, что в сельских регионах уже закупили, запустили в работу», — отметила министр.

ИА REGNUM напоминает, ранее советник министра здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что те средства, что Украина выделяет на финансирование медицины являются крайне низкими и «позорными» и с такими средствами ни о каких реформах речи быть не может.

На Украине финансирование медицины назвали «позорным»