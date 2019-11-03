Одесса, Украина, , 01:19 — REGNUM Дождавшись окончания акции против демонтажа барельефа советскому маршалу Геогрию Жукову в Одессе, националисты сбросили на асфальт принесенные активистами цветы, лампады со свечами и плакаты и подожгли их, сообщает 2 ноября издание «Таймер».

Жители Одессы собрались на акцию против демонтажа барельефа маршалу Советского Союза по призыву депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова. «Сегодня проглотим Жукова — завтра Екатерина? Дюк? Звезда героя на ж/д вокзале? — написал депутат накануне в социальной сети Facebook. — …Жуков — это наша история! Мы должны её почитать и защищать круглогодично, а не только в День победы!«

Неравнодушные жители Одессы принесли к зданию одесского военкомата цветы и свечи в лампадах.

Во время часовой акции националисты ожидали ее окончания на другой стороне улицы, а как только люди разошлись, бандиты разорили организованный одесситами мемориал.

«Шабаш закончился, реванша не будет — расходимся», — заявил один из вандалов возмутившимся их действиями одесситам.

Увидевшая происходящее женщина кинулась вынимать цветы из огня. «Включите мозги, что вы творите? — возмутилась она. — Нельзя этого делать!«

»Все! До свидания! — ответил на возмущение одесситки националист. — Одесса — это Украина нам не нужны здесь советские герои!«

Как сообщало ИА REGNUM, памятная достка с барельефом советского военачальника машрала Советского Союза Геогрия Жукова была демонтирована националистами-радикалами 31 октября.

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