Чинандега, , 12:21 — REGNUM Национальная полиция Никарагуа отчиталась об изъятии партии кокаина массой 344 кг, оставленной наркодельцами на пляже в департаменте Чинандега на западе страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Узнав о подозрительной активности в районе пляжа «Лос-Клавос» недалеко от границы с Гондурасом, сотрудники отдела полиции по борьбе с наркотиками прибыли на место и обнаружили там 10 упаковок с кокаином общей массой 344 кг.

Всего за октябрь полиция Никарагуа изъяла 759 кг кокаина.