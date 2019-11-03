Всеволожск, Ленинградская область, , 01:22 — REGNUM Минувшая неделя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошла под знаком четвертой годовщины страшной трагедии, потрясшей всю Россию, но больнее всего ударившей по этим двум регионам.

Мемориал Сад памяти Дарья Драй © ИА REGNUM

31 октября 2015 года международные террористы взорвали над Синайским полуостровом в Египте самолет A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 7К9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Этим бортом с отдыха возвращались 217 пассажиров, в том числе 25 детей. Полет обеспечивали семь членов экипажа.

…От взрыва злодейски заложенной бомбы через 23 минуты после взлета самолет полностью разрушился в воздухе, обломки и тела людей рухнули в Синайской пустыне. Все 224 человека погибли. Среди них были 136 петербуржцев и 48 жителей Ленинградской области, а также представители еще девяти регионов России и двух соседних государств (Украины и Белоруссии).

Траурная церемония, посвященная памяти погибших в авиакатастрофе над Синайским морем Дарья Драй © ИА REGNUM

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…Имена всех без исключения жертв устроенной террористами авиакатастрофы увековечены на мемориале «Сад памяти» на Румболовской горе в городе Всеволожск Ленинградской области. Место было выбрано неслучайно — здесь находятся памятники героям блокадной Дороги жизни, жертвам нацистских концлагерей, воинам-интернационалистам. Рядом — любимый в народе храм Спаса Нерукотворного Образа. Кроме того, большинство погибших жителей Ленобласти проживали именно во Всеволожском районе.

Мемориал «Сад памяти», созданный по инициативе и при финансовой поддержке властей Ленинградской области, открыли ко второй годовщине трагедии, в октябре 2017 года. Облик памятника был выбран в ходе открытого конкурса, победителем стал проект, разработанный коллективом студентов Государственного архитектурно-строительного университета.

В центре памятника — цилиндрические конструкции, похожие на орган. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолёта. На стальных плитах бурого цвета высечены имена и фамилии всех погибших.

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В четвертую годовщину трагедии, 31 октября 2019 года, родственники жертв теракта посетили панихиду в Троице-Измайловском соборе Петербурга, могилы своих близких, а также братское захоронение неопознанных останков погибших на Серафимовском кладбище Северной столицы.

2 ноября, в день родительской Димитриевской субботы, у мемориала «Сад памяти» во Всеволожске состоялся траурный митинг, посвященный памяти погибших. В нем приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководители Ленобласти и Всеволожского района, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, представляющая регион в нижней палате парламента. Вместе с родными и близкими погибших они возложили цветы к мемориалу.

«Это не только дань памяти, это абсолютно правильный, мирный человеческий протест против террора. Против тех нелюдей, которые, пытаясь запугать нас, убивают ни в чем не повинных людей. Но бог — в правде. Эти люди наказываются и будут наказаны. Наша с вами задача — помнить. Самое главное, что есть у людей, — это память», — сказал Александр Дрозденко, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.

Александр Дрозденко на траурной церемонии Дарья Драй © ИА REGNUM

По окончании церемонии, после церковного поминовения и минуты молчания, в небо были запущены белые голуби.

…К пятой годовщине авиакатастрофы — самой ужасной по числу жертв в истории отечественной авиации — на юго-западе Санкт-Петербурга должен быть освящен храм св. Димитрия Солунского, при котором будет работать социальный центр, оказывающий помощь всем пострадавшим от террористических актов и катастроф.

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