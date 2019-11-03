Сан-Хосе, , 12:20 — REGNUM Национальный женский институт Коста-Рики запустил общественную кампанию #soyluznaranja, посредством которой призвал начать борьбу против насилия в отношении женщин и девочек. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

По словам руководства Института, кампания приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который празднуется 25 ноября. Так на протяжении всего месяца организация собирается вести информационную работу по проблеме насилия и способов его искоренения.

Своё название — дословно: «Я оранжевый свет» кампания получила по официальному цвету праздника, который, как считается, символизирует светлое и свободное от насилия будущее девочек и женщин.