Москва, , 22:45 — REGNUM В День народного единства, 4 ноября, на интерактивном фасаде павильона Московских центральных диаметров (МЦД) разместят 26-метровую карту России. Об этом 2 ноября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

В павильоне МЦД для жителей и гостей столицы будет организована развлекательная программа, в рамках которой гости смогут приобрести крафтовые значки с символами России, посетить мастер-класс по изготовлению старооскольской глиняной игрушки, отметить свою малую Родину на карте и насладиться музыкальными произведениями народов России в исполнении участника проекта «Музыка в метро» Александра Демидова.

Также участники праздничных мероприятий смогут ознакомиться с главным выставочным экспонатом пространства — поездом «Иволга», на котором с помощью технологий виртуальной реальности смогут отправиться по первым маршрутам двух центральных диаметров.

Напомним, демонстрационный павильон МЦД был открыт в декабре 2018 года на площади у Киевского вокзала. В павильоне можно ознакомиться с маршрутами, инфраструктурой и сервисами будущих центральных диаметров.

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