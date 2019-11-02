Москва, , 21:16 — REGNUM Число посещений поликлиник Москвы, первичного звена системы здравоохранения, составляет 100 млн в год. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Поликлиника Mos.ru

«За год в Москве в наших поликлиниках — 100 млн посещений», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в столице осуществляется системный подход к развитию первичного звена здравоохранения, так как Москва начала реализовывать это направление немного раньше, чем остальные регионы страны. К данному моменту уже сформирована концепция модернизации поликлиник и есть разработанные проекты, которые будут запущены с 2020 года.

Напомним, ранее мэр Москвы заявил, что в столице ускорят возведение и модернизацию объектов, входящих в национальный проект «Здавоохранение», внедрив систему строительства «под ключ», что позволяет сократить сроки строительства и капремонта больниц и поликлиник в полтора раза.

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