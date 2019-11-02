Москва, , 20:32 — REGNUM С начала 2019 года для обеспечения безопасности движения в метро Москвы заменили свыше 14 тыс. шпал и более 60 км рельсов. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

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«Кроме шпал и рельсовых плетей сменили более 55 тыс. промежуточных рельсовых скреплений и 48 стрелочных переводов», — говорится в сообщении.

В московском метрополитене подчеркнули, что все работы осуществлялись в ночное время и без остановки движения поездов. Особое внимание уделялось проверке открытых участков столичной подземки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, в московском метро в рамках подготовки к зимнему сезону заменили более 45 км рельсов, была проведена реконструкция дренажной системы и очищено более 20 км пути.

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