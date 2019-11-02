Челябинск, , 20:16 — REGNUM В Челябинской области без вести пропал солдат-контрактник из Оренбургской области Николай Ф. 20-летнего военнослужащего ищут полиция, руководство части и Комитет солдатских матерей, пишут местные СМИ.

По данным издания 74.ru, пропал он 10 октября из воинской части в Чебаркуле. В тот день у него был выходной. С тех пор его не видели. Своей матери в село Алексеевка он также не звонил.

Контракт Николай заключил осенью 2018 года. По словам матери бойца, он не жаловался на условия службы и на командиров. При этом впереди у него был отпуск и пропадать куда-либо просто так было вряд ли разумно. К тому же у молодого человека был просрочен паспорт.