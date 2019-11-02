Москва, , 19:31 — REGNUM В Москве ускорят возведение и модернизацию объектов, входящих в национальный проект «Здавоохранение», внедрив систему строительства «под ключ». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Строительство медицинского центра Mos.ru

«Долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится. Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в полтора», — заявил глава города.

Кроме этого, он подчеркнул успехи, достигнутые в сфере здравоохранения. Так, время ожидания приема узких специалистов в России составляет 7 — 14 дней, когда в Испании и Великобритании, по его словам, этот срок достигает нескольких месяцев. Собянин также отметил опыт столицы по внедрению европейской модели обслуживания населения — института врачей общей практики.

Напомним, заявление мэра столицы последовало после расширенного заседания Госсовета по вопросам здравоохранения, которое президент России Владимир Путин провёл 31 октября в Калининграде.

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