Москва, 2 ноября 2019, 19:31 — REGNUM В Москве ускорят возведение и модернизацию объектов, входящих в национальный проект «Здавоохранение», внедрив систему строительства «под ключ». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
«Долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится. Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в полтора», — заявил глава города.
Кроме этого, он подчеркнул успехи, достигнутые в сфере здравоохранения. Так, время ожидания приема узких специалистов в России составляет 7 — 14 дней, когда в Испании и Великобритании, по его словам, этот срок достигает нескольких месяцев. Собянин также отметил опыт столицы по внедрению европейской модели обслуживания населения — института врачей общей практики.
Напомним, заявление мэра столицы последовало после расширенного заседания Госсовета по вопросам здравоохранения, которое президент России Владимир Путин провёл 31 октября в Калининграде.
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