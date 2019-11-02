Челябинск, , 19:26 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции и волонтёры продолжают поиски 21-летнего Льва Х., пропавшего днём 23 октября. Они обходят дворы, лесной массив, подвалы и торгово-развлекательные комплексы, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Они раздают жителям и сотрудникам торговли ориентировки и просят сообщать в полицию информацию о его местонахождении. Звонить можно в дежурную часть городского УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, Лев страдает аутизмом. 23 октября он ушёл с парковки в районе улицы Братьев Кашириных. С тех пор о нём ничего неизвестно. Ситуация осложняется тем, что из-за своих особенностей о не может попросить о помощи.

К поискам подключился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На своей странице во ВКонтакте он попросил челябинцев по-возможности помочь найти пропавшего.

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