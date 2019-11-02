Еманжелинск, Челябинская область, , 18:20 — REGNUM В челябинском Еманжелинске опубликованы фотографии гражданина, который возможно проколол колёса порядка 80 машин. Это изображения с камер наблюдения, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Подозреваемым оказался 21-летний Андрей Н., Теперь сотрудники полиции ищут этого гражданина. Они обращаются к гражданам с просьбой о помощи.

Как пишет 74.ru, человек с похожими именем и фамилией является индивидуальным предпринимателем. Согласно данным единого госреестра, он занимается ремонтом и техническим обслуживанием автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 26 октября неизвестные прокололи колёса примерно 80 машин. ЧП вызвало широкий резонанс. В ситуацию вмешался губернатор Алексей Текслер, который потребовал от руководства полиции найти преступника.

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