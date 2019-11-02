Москва, , 16:56 — REGNUM Подрядчика на строительство музейного фондохранилища в поселке Коммунарка Новой Москвы выберут в середине 2020 года. Об это сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, к этому сроку планируется окончить работы по проектированию территории комплекса, в зданиях которого будут располагаться фонды федеральных и московских музеев, после чего начнется его строительство, которое будет завершено летом 2023 года.

Согласно проекту, кроме экспозиционных пространств на территории расположат также культурно-досуговый центр, административные и технические помещения, торговые галереи. Планируется также провести работы по благоустройству зоны комплекса.

Напомним, в архитектурном конкурсе на лучший проект музейного фондохранилища в поселке Коммунарка выиграло бюро IQ, которое представило проект из четырех шестиэтажных и одного четырехэтажного зданий, общей площадью 73 тыс. кв. метров, из которых 50 тыс. кв. метров займут коллекции федеральных музеев и более 20 тыс. — коллекции московский музейных организаций.

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