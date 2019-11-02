Москва, , 16:24 — REGNUM Новая модельная O2O (Online2Offline) платформа Unique, разработанная холдингом «PrinceGroup», стала лучшим ITрешением для туроператоров в 2019 году и получила награду «BestITSolutionfortouroperators», сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Заместитель председателя правления «PrinceGroup» Оксана Головина рассказала, что новая платформа — это сервис, позволяющий объединить и унифицировать создание и реализацию любой услуги (к примеру, бронирование отеля или билетов, создание и оплата экскурсий, онлайн-шоппинг и так далее) через любые каналы продаж в B2Cи B2Bсегментах и автоматизирующей весь процесс. Представители бизнеса встретили Unique с большим интересом.

Напомним, что закрытая презентация работ всех участников конкурса состоялась в Crowne Plaza Moscow.