Москва, , 16:06 — REGNUM Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский в интервью изданию aif.ru рассказал, ю почему не следует отвечать на звонки незнакомых номеров словом «да». Интервью было опубликовано сегодня, 2 ноября.

По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.

Он рассказал, что чаще всего злоумышленники под видом социологов задают стандартные вопросы, такие как: «Это Наталья Александровна Петрова?» или «Вы пользуетесь интернетом?». Таким образом они провоцируют собеседника отвечать односложно, например, словом «да».

В последствие, цифровые отпечатки голоса могут быть использованы при работе с банком.

Собственно, новый тип мошенничества появился после того, как российские банки стали собирать биометри клиентов, чтобы оказывать услуги без личного присутствия человека.

Защититься от такого мошенничества напрямую нельзя, но можно дополнительно обезопасить себя. отвечая на звонки с незнакомых номеров стандартным «алло», а также записав реальный номер своего банка в телефонную книгу.