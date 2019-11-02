Киев, , 15:42 — REGNUM 47,2% жителей столицы считают, что дела на Украине идут в верном направлении. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, опубликованные 29 октября.

40,1% опрошенных жителей Киева считают, что на Украине дела идут не в верном направлении, а 12,7% затруднились с ответом или отказались отвечать на поставленный вопрос.

Опрос жителей Киева проводился с 11 по 22 октября путем телефонных интервью. В нем приняли участие 803 респондента в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% для показателей близких к 25 или 75%, 2,3% к показателям близким к 12 или 88%, 1,6% к показателям близким к 5 или 95%.

Напомним, согласно опросу, проведенному ранее Центром Разумкова, более 50% жителей Украины сообщили, что Украине нужно стремится в НАТО и ЕС.

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