Одесса, Украина, , 14:20 — REGNUM Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов поручил прокурору Одесской области провести проверку в связи с сообщениями о преступленияхв отношении воспитанников Центра социально-психологической реабилитации в Одесской области. Об этом 1 ноября сообщается в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В ведомстве сообщили, что проверка будет проводится в связи с многочисленными сообщениями в средствах массовой информации о фактах преступлений в отношении воспитанников одного из Центра социально-психологической реабилитации.

Речь идет о сообщениях об избиениях воспитанников КУ «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации»воспитателями приюта и сотрудниками правоохранительных органов, о случаях унижений и изнасилований несовершеннолетних.

В данный момент Национальная полиция Одесской области и Государственное бюро расследований проводят расследование по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников указанного Центра. ГПУ будет контролировать ход данного расследования.

ИА REGNUM напоминает, ранее был задержан директор детского дома в Мелитополе по подозрению в том, что он сдавал воспитанников в аренду качестве рабочей силы.

На Украине задержан директор интерната