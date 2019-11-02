Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM С 1 ноября в Санкт-Петербурге в магазины ИКЕА Парнас и ИКЕА Дыбенко можно будет сдать деревянную мебель любого производителя для дальнейшей переработки. Об этом сообщает The Blueprint.

Россия стала первой страной в мире, где данная идея претворилась в жизни. Участники акции при сдачи старой мебели получают скидку на покупку новой в магазинах ИКЕА.

Мебель, находящаяся в хорошем состоянии, будет использоваться для передачи нуждающимся через благотворительный фонд «Перспектива». Оставшиеся предметы будут применяться либо в качестве топлива, либо как сырьё для древесно-стружечных плит.