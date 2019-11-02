Таллин, , 13:54 — REGNUM Посольство Эстонии в России в своем Twitter предупредило российских туристов, планирующих поехать в Эстонию, об участившихся случаях ДТП с участием военной техники, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В пресс-службе посольства заявили, что «с учетом возросшего числа российских граждан, посещающих ЭР, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление. Будьте предельно бдительны и осторожны».

Это предупреждение добавило стало еще одним моментом, который может оттолкнуть турпоток от Эстонии, и последовало в тот момент, когда министерство туризма страны опасается негативного влияния на количество туристов в стране из-за введения электронных виз в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.