Краснодар, , 13:33 — REGNUM В начале ноября из аэропорта Краснодара авиакомпании Royal Flight и AzurAir запустят чартерные рейсы в Гоа и Паттайю, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Рейс по маршруту Краснодар-Гоа будет выполнять Royal Flight со 2 ноября 2019 года по 24 марта 2020 года. Он будет осуществляться раз в 11 дней самолетом Boeing757−200 вместительностью 239 посадочных мест, ориентировочное время в пути составит 6 часов 45 минут. Рейс по маршруту Краснодар-Паттайя будет выполнять авиакомпания Azur Air 1 раз в 12 дней, он будет доступен с 3 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года. Осуществлять перелет будет авиалайнер Boeing 767−300, способный вместить 336 пассажиров.

Гоа и Паттайя — популярные туристические направления среди россиян в целом и жителей Краснодара в частности, и с новыми чартерными рейсами они станут более доступны на Кубани.