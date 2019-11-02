Москва, , 13:07 — REGNUM Погодный центр «Фобос» утверждает, что метеорологическая зима в Центральной России откладывается на вторую половину ноября. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 2 ноября, на сайте «Метеовести».

Специалисты центра «Фобос» напоминают, что обычно в Московском регионе наступление метеорологической зимы, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит на отметки ниже ноля, происходит 10 ноября.

Однако на следующей неделе — с 4 ноября — в Центральную Россию придет «аномальное субтропическое тепло», которое, закачиваемое антициклоном с Балканского полуострова.

Столбик термометра поднимется на 9−10 градусов выше уровня многолетних наблюдений. Ко вторнику, 5 ноября, ожидается температурный пик — ночью будет +5.+10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +13 градусов.