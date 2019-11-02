Сочи, Краснодарский край, , 12:16 — REGNUM Любители активного зимнего отдыха теперь смогут кататься на всех горных курортах Сочи («Роза Хутор», горно-туристический центр «Газпром» и «Красная поляна») по единому билету, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Первые попытки ввести единый ски-пасс в Сочи были предприняты в прошлом году, когда по одному билеты можно было воспользоваться подъемниками на курорте «Роза Хутор» и в горно-туристическом центре «Газпром». В этом сезоне программа объединит все действующие трассы и курорты региона. В пресс-службе курортов отметили, что новый билет — это ответ на спрос в такой услуге, к которой туристы уже давно проявляли интерес. Старт продаж запланирован на декабрь, для клиентов будут доступны несколько тарифов: сезонный и дневной, а также несколько абонементов.

Эксперты считают, что этот шаг выводит Сочи на уровень лучших европейских горнолыжных центров, в которых уже давно можно выбирать трассу и варианты катания без привязки к конкретному курорту.