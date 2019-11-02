Казань, , 12:15 — REGNUM Авиакомпания AZURAir запустила первый в истории Татарстана прямой рейс через Атлантический океан: теперь все желающие смогут отправиться в Доминикану напрямую из Казани, сообщает информационный портал aviaport.ru.

Как сообщили представители AZUR Air, рейс будет выполнять Boeing777−300ER раз в две недели. 1 ноября отправился первый самолет, на который были раскуплены практически все билеты. Генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов рассказал журналистам, что «открытие полетной программы по маршруту Казань — Ла-Романа позволит жителям республики и близлежащих регионов с комфортом добраться до Карибских островов, не совершая утомительных пересадок».

Представители авиакомпании подчеркнули, что стоимость перелета из Казани сопоставима со стоимостью перелета из Москвы, а рейс до Москвы увеличивал раннее стоимость билетов на примерно 6 тысяч рублей в обе стороны. Таким образом, открытие нового рейса позволит путешественникам сэкономить на дороге.