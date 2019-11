Лондон, , 12:07 — REGNUM Анжела Келли, работавшая личным костюмером королевы с 1994, выпустила книгу «Другая сторона медали: королева, костюмер и гардероб» («The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe»), в которой описала то, как Елизавета II делает макияж. Об этом сообщает Buro 24/7.

Оказалось, что Ее Величество 364 дня в году делает макияж самостоятельно, исключением является лишь день ежегодного рождественского обращения королевы к народу. В этот день нанимается визажист Мэрилин Виддесс.

Елизавета II в макияже придерживается своего фирменного стиля: лаконичный акцент на губы, румянец и легкий карандаш для глаз. Её биограф Салли Беделл Смит говорит, что королева отдает предпочтение продуктам Clarins и Elizabeth Arden.