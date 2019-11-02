Киев, , 12:24 — REGNUM Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк назвал украинских исполнителей, которые выступают в Крыму «безголовыми». Так Кондратюк прокомментировал украинскому ресурсу «Обозреватель» недавнее высказывание министра культуры Украины Владимира Бородянского о том, что те украинские исполнители, которые выступают в Крыму являются «смелыми».

"Мы не проигрываем информационную войну. Потому, что у нас запрещены российские каналы. У нас люди, которые хотят слушать говно, которое звучит из уст агрессоров и пропагандистов, которые сопровождают эту агрессию, они это слушают. Но я вообще другой точки зрения…», — начал свой комментарий Кондратюк.

Украинский продюсер отметил свое несогласие с высказыванием министра культуры о выступлениях в Крыму, но подчеркнул, что Бородянского уважает и считает одним из тех в украинском правительстве, кто «на что-то способен».

Свою точку зрения в отношении выступающих в Крыму, Кондратюк аргументировал примером Олега Сенцова, который как считает продюсер, в России был осужден на 20 лет «ни за что». Кондратюк считает, что так может быть «с каждым» из украинских исполнителей, которые выступают в Крыму, «независимо о того, на каком языке» артисты поют свой репертуар.

Кондратюк, считает «позорным» выступать на территории Крыма, которую, как считает украинский продюсер, «аннексировала» Россия. Украинский ведущий полагает, что государство Украина не должно позволять выступать украинским исполнителям в Крыму, а утверждение о том, что на полуостров таким образом «несется украинская культура» является, по мнению Кондратюка, ошибочным.

ИА REGNUM напоминает, ранее Игорь Кондратюк излагал свое видение в отношении завершения войны в Донбассе. В частности, он отмечал, что те жители Донбасса, которые захотят жить на Украине после завершения войны, должны будут на десть лет быть лишены избирательного права.

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