Рим, , 11:57 — REGNUM Обладательница премии Оскар Кэтрин Зета-Джонс совместно с 16-летней дочерью Кэрис Дуглас приняла участие в рекламной кампании сумок Fendi Peekaboo. Об этом сообщает Buro 24/7.

Fendi опубликовали снимки, на которых изображены мать и дочь, позирующие на фоне красивейшей достопримечательности Рима — Дворца итальянской цивилизации. Кэрис отзывалась о бренде крайне тепло, для неё он «символизирует семью».

До этого героинями рекламы Fendi Peekaboo были также целые семьи. Среди них представительницы Фенди, женщины из семьи Кардашьян-Дженнер и дочери актера Юэна Макгрегора.