Мадрид, , 11:53 — REGNUM Помощь экоактивистке Грете Тунберг в пересечении Атлантического океана предложила Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера. Обращение к Тунберг 2 ноября было опубликовано в Twitter Рибера.

Гретк Тунберг, которая находится сейчас в США, понадобилась помощь, чтобы пересечь Атлантический океан чтобы попасть на Климатический форум COP-25, который был накануне перенесён из Чили в Мадрид.

Тереса Рибера обратилась к Тунберг и предложила ей помощь в пересечении Атлантики и готовность связаться с экоактивисткой чтобы сделать это возможным. Рибера пояснила, что было бы замечательно увидеть юную активистку на форуме по климату в Мадриде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тунберг, которая из принципиальных соображений не пользуется воздушным транспортом, попросила помощи в пересечении Атлантического океана, чтобы посетить климатический форум в Испании. Так как мероприятие было намечено провести в Чили, экоактивистка заранее прибыла на спортивной яхте в США.

Однако саммит СОР-25 был перенесён в Мадрид из-за массовых протестных акций в Чили. И получилось так, что Тунберг придётся теперь пересекать океан в обратном направлении для принятия участия в мероприятии.

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