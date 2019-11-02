Москва, , 11:36 — REGNUM В столичном районе Филевский парк в ходе мероприятий по благоустройству территории появились клумбы из булыжников и гальки стоимостью 117 тысяч рублей каждая. На своей странице в Facebook об этом написал муниципальный депутата Денис Прокуронов.Он пояснил, что в мае совет депутатов муниципального округа Филевский парк принял решение о благоустройстве дворовой территории района. За основу будущего облика дворов был принят проект управы района, предусматривающий установку архитектурных форм в виде альпийских горок из природного камня, а также высадку кустарников по 17 адресам. На реализацию данного проекта благоустройства было выделено 2 млн рублей, по 117 тысяч рублей на один адрес.

Впрочем, реализация проекта «альпийских горок» вызвала у муниципального депутата смешанные чувства. На своей странице в социальной сети он выложил фотографии выполненных коммунальщиками работ. Вся «композиция», на которую была затрачена внушительная сумма денег муниципального округа, представляет собой несколько крупных камней, хаотично разбросанных по земле, между которыми насыпано несколько ведер гальки с высаженными рядом саженцами туй. По подсчетам мундепа, такое сомнительное «благоустройство» по одному адресу никак не может обойтись муниципальному бюджету дороже 20 тысяч рублей.

Глава администрации района уже отреагировала на заявление муниципального депутата, заявив, что работы еще не закончены. Впрочем, Денис Прокуронов заявил на своей странице в Facebook, что уже готовит «запросы в разные инстанции».