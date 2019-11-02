Москва, , 11:19 — REGNUM На выставке-конференции TWITW (TravelWinterITWorkShop), прошедшей в Москве, эксперты обсудили будущее рынка туризма и место турагентств в новом информационном пространстве. Об этом сообщает информационный портал TravelRussianNews.

На выставке-конференции TWITW большинство спикеров постарались развеять страхи турагентств, связанные с новыми технологиями и искусственным интеллектом. Так, заместитель председателя правления PrinceGroup Оксана Головина обратила внимание аудитории на тот факт, что в США, к примеру, несмотря на активное внедрение онлайн-технологий, до сих пор более половины продаж приходится на агентов. Она отметила, что «важность личного контакта и ведение клиента… остается актуальным». А директор по продвижению и обучению компании «Мой Агент» Анна Филиппова убеждена, что необходимо расширять онлайн-присутствие, и выживут лишь те компании, которые смогут успешно вести и офлайн, и онлайн работы.

На протяжении нескольких лет представители турбизнеса не могут сойтись во мнении о том, есть ли будущее у турагенств в эпоху интернета, и, если есть, как оно может выглядеть.