Киев, , 11:47 — REGNUM Менее 3% от ВВП, что Украина выделяет на финансирование здравоохранения назвала «позорным» советник министра здравоохранения и бывший главный инфекционист Украины Ольга Голубовская 1 ноября в интервью украинскому изданию ГолосUA.

«В бюджет нужно заложить не эти позорные менее 3% ВВП», — отметила советник министра. Голубовская добавила, что то, что Украина выделяет на здравоохранение является «критическим недофинансированием» и «недопустимо».

«Нигде нет такого низкого, малого количества денег, которые выделяются на медицину», — отметила чиновник. Для примера Голубовская назвала Молдавию, Грузию и Белоруссию. «Я думаю, до уровня медицины Беларуси мы десятилетиями будем доходить», — отметила советник министра здравоохранения. Также она добавила, что при таком финансировании не может быть речи ни о каких реформах.

ИА REGNUM напоминает, ранее на Украине была зафиксирована вспышка дифтерии.

На Украине зафиксирована вспышка дифтерии