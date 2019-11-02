Москва, , 11:12 — REGNUM Не все авиакомпании и онлайн-сервисы по бронированию отелей и билетов собираются принять участие в «черной пятнице», но часть уже подтвердила свои намерения подготовить специальные предложения для клиентов, сообщает информационный портал TourDom.ru.

В этом году «черная пятница» выпадет на 29 ноября. 1 ноября корреспондент портала TourDom.ru узнал, что планируют крупнейшие компании туристического сектора на 29 ноября: «Победа» подтвердила свое участие в «черной пятнице», но не раскрыла деталей, Nordwind Airlines рассказала, что клиентам будут предложены маршруты с «привлекательными тарифами», многие другие авиалинии (Aegean Airlines, Air Astana, Turkish Airlines, Air Baltic) также решили не оставаться в стороне. Aviasales отметили, что начнут акции уже 20 ноября, РЖД также порадует клиентов скидками и особыми предложениями.

Однако некоторые компании скептически относятся к практике организаций «черных пятниц» — так Biletix убежден, что денежные потери и репутационный выигрыш несопоставимы. В 2018 году во время «черной пятницы» россияне потратили на покупку товаров онлайн более 17 млрд. рублей.