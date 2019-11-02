Москва, , 11:09 — REGNUM По результатам опроса, проведенного сeрвисом бронирования Tvil.ru, самыми популярными небольшими российскими городами на ноябрьские «каникулы» стали Осташков, Калязин, Суздаль, Олонец и Переславль-Залесский, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Исследователи Tvil.ru подчеркнули, что сегодня многие россияне рассматривают путешествие по малым городами России как альтернативу поездкам в столицы или за пределы страны. Данные опроса показали, что туристы в среднем бронируют отели на 2−3 дня на ноябрьские выходные и тратят от 2,5 до 5 тысяч рублей в сутки.

Из пяти упомянутых городов дешевле всего отдохнуть на выходных удастся в небольшом Калязине (2,5 тысячи рублей за 2 ночи), в Тверской области, а дороже всего — в Переяславле-Залесском в Ярославской области (чуть больше 5 тысяч рублей за 2 ночи).