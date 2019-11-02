Бейрут, , 11:32 — REGNUM Суд Ливана приговорил к смертной казни водителя, изнасиловавшего и убившего сотрудницу британского посольства Ребекку Дайкс, об этом 2 ноября сообщает Al Arabia.

Преступник дал признательные показания по поводу злодеяния, совершенного в декабре 2017 года.

«Хотя мы приветствует обвинительный приговор, тем не менее отмечаем, что Великобритания выступает против смертной казни», — говорится в заявлении посольства Соединенного Королевства.

Напомним, в Ливане действует неофициальный мораторий на смертную казнь. Смертные приговоры, вынесенные судом, не приводятся здесь в исполнение с 2004 года.

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