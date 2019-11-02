Москва, , 11:10 — REGNUM Прогноз событий, которые можно будет наблюдать в ноябрьском небе, опубликован на официальной странице Московского планетария в социальной сети «вКонтакте».

Самым важным и редким событием ноября станет транзит Меркурия по диску Солнца. Жители Москвы и юго-западной части России смогут наблюдать начальные фазы транзита 11 ноября после 15:30 по московскому времени.

Также в ноябрьском небе можно будет наблюдать следующие явления:

2 ноября Луна пройдёт в 1,3° южнее Сатурна.

6 ноября начнётся метеорный поток Леониды. Поток достигнет максимальной мощности 18 ноября — ожидается до 15 метеоров в час.

9 ноября Венера пройдёт в 4° севернее Антареса.

10 ноября Марс пройдёт в 2,6° севернее Спики.

12 ноября Луна войдёт в стадию полнолуния, а 14 ноября пройдёт в 3° севернее Альдебарана.

24 ноября Венера пройдёт в 1° южнее Юпитера.

30 ноября прекратится активность солнечного потока Леониды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Московский планетарий будет праздновать 90-летие. В честь юбилея с 6 по 11 ноября в парке «Зарядье» и в Московском планетарии космонавты, астрофизики и астрономы прочитают цикл научно-познавательных лекций.

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