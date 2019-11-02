Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана планирует ввести бесплатный отпуск всех рецептурных лекарств. Об этом 2 ноября заявил глава ведомства Елжан Биртанов, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, бесплатные рецептурные лекарства — это одна из целей системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Министр добавил, что оборот лекарство в республике составляет 300 млрд тенге ($771 млн). Около 100 млрд тенге ($257 млн) выделяется для приобретения лекарств в рамках гарантированного объема бесплатной помощи.

Биртанов добавил, что в 2020 году перечень бесплатных рецептурных лекарств планируется увеличить вдвое, а полный переход на бесплатную основу запланирован на 2021−2022 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля 2019 года министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что через 2−3 года минздрав планирует перейти на новую модель выдачи рецептурных препаратов — планируется отказаться от централизованной закупки лекарств.