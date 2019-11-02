Хэфэй, Китай, , 08:32 — REGNUM Серьёзная засуха лютует в провинции Аньхой на востоке Китая, уничтожая посевы зерновых и лишая местных жителей доступа к питьевой воде в особо тяжелых случаях, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

С 12 августа по 28 октября в провинции в среднем выпало 83,9 мм осадков, что на 60% ниже, чем в среднем за прошлые годы, побив все рекорды с 1961 года, сообщили местные метеорологи. Всего 45 городов и уездов оказались опустошены засухой и еще три города вдоль реки Янцзы страдают от самой худшей за последние 50 лет засухи, сообщили в местном департаменте общественной безопасности.

Засуха затронула более одного миллиона жителей и повредила 400 тыс. га зерновых, нанеся прямой экономический ущерб в размере 1,6 млрд юаней ($227 млн). Метеорологи провинции пытаются вызывать искусственный дождь. В регионе также зафиксирован самый низкий уровень воды за последние годы, что угрожает водоснабжению населения.

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