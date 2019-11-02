Тюмень, 2 ноября 2019, 08:16 — REGNUM Жители деревни Ушаково Тюменского района пожаловались губернатору региона Александру Моору на постоянные отключения электричества в населённом пункте. Учитывая, что отопление в Ушаково только электрическое, люди готовы на бунт. Об этом жители деревни сообщили в аккаунте губернатора в социальных сетях.
Как пояснили в АО «Тюменьэнерго», отключения электроэнергии в Ушаково в ближайшее время прекратятся — после ввода в эксплуатацию подстанции на 110/10 кВ «Молодежная», распределительного пункта на 10 кВ в Перевалово и в Гусево.
Отключения электричества — это вынужденная мера для безопасного производства работ, пояснили в АО «Тюменьэнерго».