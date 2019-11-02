Тюмень, , 08:16 — REGNUM Жители деревни Ушаково Тюменского района пожаловались губернатору региона Александру Моору на постоянные отключения электричества в населённом пункте. Учитывая, что отопление в Ушаково только электрическое, люди готовы на бунт. Об этом жители деревни сообщили в аккаунте губернатора в социальных сетях.

«Каждый день, да через день — плановые работы с 9:00 до 18:00. Никакой управы два года найти не можем. Всё «модернизируют» и «модернизируют», но при любом дожде — опять света нет. Начинается зима — отопление только электрическое. Не доводите до греха! Дорог нет, освещения нет, газа нет, электричество как на фронте.», — пишет житель Ушаково губернатору Моору.

Как пояснили в АО «Тюменьэнерго», отключения электроэнергии в Ушаково в ближайшее время прекратятся — после ввода в эксплуатацию подстанции на 110/10 кВ «Молодежная», распределительного пункта на 10 кВ в Перевалово и в Гусево.

«Производится замена ветхого и устаревшего оборудования распределительной сети от ПС 110/10 кВ Перевалово. Для потребителей Ушаково модернизируются питающие линии 10 кВ — идёт установка секционирующих пунктов», — уточняют энергетики.

Отключения электричества — это вынужденная мера для безопасного производства работ, пояснили в АО «Тюменьэнерго».