Красноярск, , 08:18 — REGNUM Результаты общественной проверки Красноярского алюминиевого завода 1 ноября были представлены членам экспертного совета по экологии. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.

В соответствии с федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» проверку проводили представители Общественного совета при Минприроды РФ.

Целью общественной комиссии из Москвы было проверить, как идет внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) на КрАЗе. Предполагается, что эти технологии окажут существенное влияние на экологическую обстановку в столице края.

Комиссия планирует подготовить и опубликовать отчет и рекомендации по результатам своей работы не позднее 20 ноября.

Напомним, что Красноярск (как и Норильск) был включён в список из 12 городов, где в соответствии с федеральным проектом «Чистый воздух» до 2024 года объем вредных выбросов должен быть снижен не менее чем на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на заседании экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края состоялось обсуждение программы по улучшению экологической ситуации в регионе.

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