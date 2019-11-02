Москва, , 08:03 — REGNUM В Москве прошло осеннее заседание исполкома Международной организации реабилитации (Rehabilitation International), посвященное подведению итогов конкурса наиболее выдающихся достижений в организации помощи людям с ограниченными возможностями. Наивысшими признаны результаты работы:

экс-главы МИД Эквадора Марии Фернанды Эспиносы, которая в настоящее время в качестве председателя возглавляет проходящую в Нью-Йорке 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН,

которая в настоящее время в качестве председателя возглавляет проходящую в Нью-Йорке 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, Общества глазного донорства из Шри-Ланки, помогающего потерявшим зрение его восстановить,

школы для глухих «Альфа» (Эфиопия), которая на протяжении многих десятилетий обучает детей с проблемами слуха.

По решению руководства RI, присуждаемые им в первый раз за всю 67-летнюю историю организации премии размером в 200 тыс. долларов, вручены сегодня, на торжественной церемонии, которая началась по окончании пресс-конференции, огласившей итоги трехмесячной работы авторитетного жюри под руководством руководителя Всекитайского отделения организации Чжан Хайди. С ее приходом на пост председателя RI как раз и связан быстрый рост авторитета этой организации в международных гуманитарных кругах и у широкой общественности. Проведенная под ее лидерством работа позволила связать многие узлы тех, кто неравнодушен к проблемам инвалидов, установить контакты между организациями разных стран и вдохнуть в RI новую жизнь.

Выступая на московской пресс-конференции с отчетом, Чжан Хайди приводила много важных сведений, в том числе обнародовала буквально шокирующую информацию о том, что численность людей с ограниченными возможностями в мире достигает 1 млрд (!) человек, то есть каждый седьмой житель планеты имеет серьезные ограничения в своей жизнедеятельности. Через призму этих данных еще более рельефно выглядит благородство тех, кто помогает этим людям более, чем в сотне стран и регионов, в которых работает RI, вернуться к полноценной жизни, реализовать свои возможности и таланты в служении людям.

Подчеркнув девиз организации — «Ради лучшей жизни», Чжан Хайди сделала экскурс в историю RI, особо подчеркнув, что поворотным моментом отношения в мире к инвалидам стал 1969 год, когда в организации были рассмотрены и утверждены общие стандарты безбарьерной среды, положенные в основу международной Конвенции о правах инвалидов. Следуя китайской традиции уважения к прошлому, руководитель особо поблагодарила главного спонсора — Фонд благотворительности Аомэня (специальный автономный район КНР Аомэнь — бывший Макао), благодаря которому и стало возможным вручение премии, сделать которую постоянной, «как Нобелевскую», Чжан Хайди считает делом своей жизни и целью своего руководства организацией.

Участников пресс-конференции особо подкупила ее очень теплая, по-человечески личная оценка российско-китайских отношений, которые являются образцом настоящей крепкой дружбы. Чжан Хайди «по секрету» призналась, что лично добивалась проведения осеннего исполкома RI в столице Российской Федерации, ибо Москва этого достойна, а сама она давно мечтала побывать в этом замечательном городе, где ее встретили множество друзей. Назвав «своим братом» председателя Всероссийского общества инвалидов, депутата Государственной думы Михаила Терентьева, она отметила его личную заслугу в резком улучшении положения дел в России с охраной прав людей с ограниченными возможностями. Сам М. Терентьев, открывая пресс-конференцию руководства RI, первым делом сообщил о приветствии участникам церемонии вручения премий со стороны премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Осталось сообщить, что на одной стороне памятных медалей лауреатов премии RI изображены взявшиеся за руки представители разных народов, а на другой — цветок лотоса — как одновременного символа чистоты и непорочности, в том числе помыслов и дел, так и «визитной карточки» китайского САР Аомэнь. И эта деталь, особо отмеченная участниками пресс-конференции, завершившейся тесным и непосредственным общением с представителями журналистского сообщества, лучше всего характеризует важность произошедшего.